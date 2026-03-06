Mazzocchi, il cuore oltre il calcio: l’ultimo saluto al piccolo Domenico

Non c’era Hojlund o McTominay nella Cattedrale di Nola mercoledì pomeriggio, davanti a quella bara bianca, per l’ultimo saluto a Domenico, il piccolo “guerriero”. C’era lui, Pasquale Mazzocchi , un napoletano di periferia. Ci sono calciatori che diventano simboli anche se non hanno la bacheca ricca di allori. Mazzocchi è un campione di umanità. Amato dai tifosi perché quella maglia azzurra è come se l’avesse tatuata sulla pelle dal primo giorno. 7 gennaio 2024, quando, si legge su Il Mattino , a Torino entrò in campo e venne espulso dopo quattro minuti per un intervento scomposto: la foga del ragazzo di Barra che coronava il sogno di indossare la divisa del cuore, con lo scudetto, dopo aver girato l’Italia da Verona a Salerno.

«Per me Mazzocchi è un campione del mondo: è partito da Barra e gioca nel Napoli», raccontava Nino D’Angelo , napoletano di San Pietro a Patierno, in “Ag4in”, il film del quarto scudetto. Parla anche Pasquale in quel documentario. «Napoli è un misto di emozioni, dalla gioia alla paura. Questa maglia è più di un sogno». Raccontò la sua infanzia difficile. «I miei genitori hanno avuto problemi con la legge, sono stato tre anni in un istituto». Non lo nascose perché voleva essere d’esempio con la sua storia di ambizione e sofferenza. «Non uscivo sempre con gli amici perché non avevo i soldi per un gelato. E nei primi tempi, al Nord, d’inverno dormivo con due giubbotti perché non avevo il riscaldamento».