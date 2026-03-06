Marolda: ”Partita ostica”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di “Punto Nuovo Sport“, è intervenuto Ciccio Marolda, giornalista.

“Napoli-Torino? Non sarà una partita facilissima, anche se resta alla portata del Napoli. Sono gare particolari, anche per via degli orari sempre più strani del calcio moderno. Oggi si gioca a qualsiasi ora, dalla mattina alla sera, e spesso non si riesce nemmeno a stare dietro a tutte le partite. Il calcio ormai si è completamente venduto agli interessi economici e ai diritti televisivi. I tifosi e gli appassionati devono adattarsi: ci sono troppi appuntamenti, troppe gare e diventa difficile persino seguirle tutte. Una volta riuscivo ad avere tutto sotto controllo, adesso ci sono momenti in cui non riesci nemmeno a vedere le partite.

Il Torino? Non bisogna dimenticare che ha cambiato allenatore e quando succede spesso la squadra ritrova nuove motivazioni. Arriva anche da una vittoria e questo significa che l’ambiente è diverso. È una squadra che può dare fastidio, anche se molto dipenderà dal Napoli.