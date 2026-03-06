Marolda: ”Ecco obbiettivo stagionale e futuro di Conte”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di “Punto Nuovo Sport“, è intervenuto Ciccio Marolda, giornalista.

Obiettivo stagionale? La partita di oggi è importantissima perché il Napoli ha l’occasione di avvicinarsi al Milan. Se vuoi arrivare quarto e conquistare la Champions League devi puntare il più in alto possibile, magari anche al secondo posto. Il primo secondo me è già assegnato da tempo. Il quarto posto resta l’obiettivo minimo ma anche massimo per questa stagione. Significa Champions League e significa anche garantire al club entrate economiche fondamentali.

Futuro di Conte? Difficile fare previsioni. Non so se lo sappiano già nemmeno lui e De Laurentiis. Personalmente credo molto nella continuità tecnica, che è sempre un fattore positivo per una squadra. Conte come allenatore da campo mi è piaciuto molto, soprattutto quando ha saputo trovare soluzioni in piena emergenza e ha tenuto il Napoli in corsa per la Champions. Quello che mi convince meno è l’idea di un Conte che debba occuparsi di tutto, dal mercato alla gestione generale. Meglio che faccia l’allenatore e che il resto lo gestiscano dirigenti e società”