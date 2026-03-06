NewsCalcioMercato

Marolda: ”Ecco obbiettivo stagionale e futuro di Conte”

Le previsioni

By Lorenzo Capobianco
0

A Radio Punto Nuovo, nel corso di “Punto Nuovo Sport“, è intervenuto Ciccio Marolda, giornalista.

Factory della Comunicazione

Obiettivo stagionale? La partita di oggi è importantissima perché il Napoli ha l’occasione di avvicinarsi al Milan. Se vuoi arrivare quarto e conquistare la Champions League devi puntare il più in alto possibile, magari anche al secondo posto. Il primo secondo me è già assegnato da tempo. Il quarto posto resta l’obiettivo minimo ma anche massimo per questa stagione. Significa Champions League e significa anche garantire al club entrate economiche fondamentali.

Futuro di Conte? Difficile fare previsioni. Non so se lo sappiano già nemmeno lui e De Laurentiis. Personalmente credo molto nella continuità tecnica, che è sempre un fattore positivo per una squadra. Conte come allenatore da campo mi è piaciuto molto, soprattutto quando ha saputo trovare soluzioni in piena emergenza e ha tenuto il Napoli in corsa per la Champions. Quello che mi convince meno è l’idea di un Conte che debba occuparsi di tutto, dal mercato alla gestione generale. Meglio che faccia l’allenatore e che il resto lo gestiscano dirigenti e società”

Potrebbe piacerti anche
News

LIVE- Vivi le emozioni di Napoli/Torino

News

Novellino: ”Napoli stoico nonostante gli infortuni”

News

Piccari: ”Senza infortuni, Napoli sarebbe li con l’Inter”

News

UFFICIALE – D’Aversa e Conte hanno trasmesso le due formazioni

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.