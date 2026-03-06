Lorenzo Lucca of Nottingham Forest Nottingham Forest v Wolverhampton Wanderers, Premier League, Football, City Ground, Nottingham, UK - 11 Feb 2026Nottingham City Ground United Kingdom EDITORIAL USE ONLY No use with unauthorised audio, video, data, fixture lists, club/league logos or live services. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxGRExMLTxCYPxROUxBULxUAExKSAxCHNxDENxINDxITAxPORxESPxSWExTURxMEXxCOLxVENxPERxECUxBRAxARGxCHIxURUxPARxPANxONLY Copyright: xRyanxBrowne/Shutterstockx 16540355af
Lucca assente col City: controllo alla caviglia a Roma

By Sara Di Fenza
Lorenzo Lucca non è stato inserito tra i convocati del Nottingham Forest per la sfida di martedì contro il Manchester City. L’assenza dell’attaccante italiano non dipende da scelte tecniche dell’allenatore Vitor Pereira, ma da un lieve problema alla caviglia. Il centravanti si trova infatti a Roma per svolgere alcuni controlli medici, approfittando della pausa dovuta all’eliminazione del Forest dalla FA Cup dopo la sconfitta ai rigori contro il Wrexham. L’infortunio non sembra comunque grave e il giocatore dovrebbe tornare presto a disposizione della squadra. Al momento della sua presentazione, Lucca aveva espresso grande entusiasmo per l’esperienza in Premier League, definendola un sogno e promettendo di dare il massimo per ripagare la fiducia del club. L’attaccante è al Nottingham Forest in prestito dal Napoli, con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro.

