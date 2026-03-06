NewsCalcioNapoli

LIVE- Vivi le emozioni di Napoli/Torino

By Emanuela Menna
Le formazioni ufficiali

 

 

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, Elmas, Spinazzola; Vergara, Hojlund, Alisson.

TORINO (3-4-2-1): Peleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Prati, Gineitis, Obrador; Vlasic, Simeone; Zapata.

L’arrivo degli azzurri

De Bruyne e Anguissa tornano tra i convocati per la partita contro il Torino e sono in ritiro con la squadra a Pozzuoli. Dopo l’allenamento mattutino è arrivata la conferma: partiranno dalla panchina e bisognerà capire quanti minuti potranno giocare. Il loro rientro è un segnale positivo verso la normalità, anche se mancano ancora cinque titolari.

Fonte: Il Mattino

Gli arbitri

La gara sarà diretta da Fabbri, l’arbitro sarà coadiuvato da Bahri e Politi. Il quarto uomo sarà Perri. Al VAR ci sarà Maggioni, AVAR Mazzoleni.

 

Napoli-Torino le probabili formazioni:

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, Elmas, Spinazzola; Vergara, Hojlund, Alisson. All. Conte

TORINO (3-4-2-1): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Prati, Gineitis, Obrador; Vlasic, Simeone; Zapata. All. D’Aversa

 

 

 

Ci siamo per Napoli-Torino, gara valida per la 28esima giornata di Serie A. Gli azzurri scenderanno in campo alle ore 20.45 al Maradona.

Come in ogni partita, il napolionline.com sarà lieto di raccontarvela con il live testuale della gara.

A cura di Emanuela Menna

