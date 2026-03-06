LIVE- Napoli/Torino 1-0, gol del brasiliano Alisson Santos

Premi f5 per aggiornare la pagina

36′ Punizione per il Napoli

34′ OCCASIONE NAPOLI! Politano serve Hojlund che colpisce di testa, la conclusione termina sopra la traversa

32′ Calcio d’angolo per il Napoli

25′ Hojlund si gira velocemente e calcia, palla fuori a lato

24′ Possesso prolungato del Napoli

20′ Reazione del Napoli con Politano che prova la conclusione, Obrador ribatte

18′ Calcio d’angolo per il Napoli

16′ Corner per il Torino, ci prova Vlasic da fuori area, la respinge Milinkovic Savic

15′ Spinge il Torino con la conclusione di Zapata, determinante la chiusura di Buongiorno

11′ Reagisce il Torino con un tiro di Vlasic, Milinkovic Savic la stoppa in due tempi

7′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL NAPOLI!!!!! Rete di Alisson Santos su assist di Spinazzola

6′ OCCASIONE NAPOLI! Olivera colpisce la palla, la para Paleari.

5′ Corner del Napoli

4′ Conclusione di Politano da fuori area, blocca Paleari

3′ Cerca l’imbucata Alisson Santos, chiuso da Obrador

1′ Calcio di punizione per il Torino dopo una trattenuta di Gilmour

1′ Inizia la partita, palla per gli ospiti di casa

INIZIO PRIMO TEMPO

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Le formazioni ufficiali

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, Elmas, Spinazzola; Vergara, Hojlund, Alisson.

TORINO (3-4-2-1): Peleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Prati, Gineitis, Obrador; Vlasic, Simeone; Zapata.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

L’arrivo degli azzurri

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

De Bruyne e Anguissa tornano tra i convocati per la partita contro il Torino e sono in ritiro con la squadra a Pozzuoli. Dopo l’allenamento mattutino è arrivata la conferma: partiranno dalla panchina e bisognerà capire quanti minuti potranno giocare. Il loro rientro è un segnale positivo verso la normalità, anche se mancano ancora cinque titolari.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Gli arbitri

La gara sarà diretta da Fabbri, l’arbitro sarà coadiuvato da Bahri e Politi. Il quarto uomo sarà Perri. Al VAR ci sarà Maggioni, AVAR Mazzoleni.

Napoli-Torino le probabili formazioni:

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, Elmas, Spinazzola; Vergara, Hojlund, Alisson. All. Conte

TORINO (3-4-2-1): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Prati, Gineitis, Obrador; Vlasic, Simeone; Zapata. All. D’Aversa

Ci siamo per Napoli-Torino, gara valida per la 28esima giornata di Serie A. Gli azzurri scenderanno in campo alle ore 20.45 al Maradona.

Come in ogni partita, il napolionline.com sarà lieto di raccontarvela con il live testuale della gara.

