LIVE- Napoli/Torino 1-0, gol del brasiliano Alisson Santos

36′ Punizione per il Napoli
34′ OCCASIONE NAPOLI! Politano serve Hojlund che colpisce di testa, la conclusione termina sopra la traversa
32′ Calcio d’angolo per il Napoli
25′ Hojlund si gira velocemente e calcia, palla fuori a lato
24′ Possesso prolungato del Napoli
20′ Reazione del Napoli con Politano che prova la conclusione, Obrador ribatte
18′ Calcio d’angolo per il Napoli
16′ Corner per il Torino, ci prova Vlasic da fuori area, la respinge Milinkovic Savic
15′ Spinge il Torino con la conclusione di Zapata, determinante la chiusura di Buongiorno
11′ Reagisce il Torino con un tiro di Vlasic, Milinkovic Savic la stoppa in due tempi
7′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL NAPOLI!!!!! Rete di Alisson Santos su assist di Spinazzola
6′ OCCASIONE NAPOLI! Olivera colpisce la palla, la para Paleari.
5′ Corner del Napoli
4′ Conclusione di Politano da fuori area, blocca Paleari
3′ Cerca l’imbucata Alisson Santos, chiuso da Obrador
1′ Calcio di punizione per il Torino dopo una trattenuta di Gilmour
1′ Inizia la partita, palla per gli ospiti di casa
INIZIO PRIMO TEMPO
Le formazioni ufficiali
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, Elmas, Spinazzola; Vergara, Hojlund, Alisson.
TORINO (3-4-2-1): Peleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Prati, Gineitis, Obrador; Vlasic, Simeone; Zapata.
L’arrivo degli azzurri
De Bruyne e Anguissa tornano tra i convocati per la partita contro il Torino e sono in ritiro con la squadra a Pozzuoli. Dopo l’allenamento mattutino è arrivata la conferma: partiranno dalla panchina e bisognerà capire quanti minuti potranno giocare. Il loro rientro è un segnale positivo verso la normalità, anche se mancano ancora cinque titolari.
Fonte: Il Mattino
Gli arbitri
La gara sarà diretta da Fabbri, l’arbitro sarà coadiuvato da Bahri e Politi. Il quarto uomo sarà Perri. Al VAR ci sarà Maggioni, AVAR Mazzoleni.
Napoli-Torino le probabili formazioni:
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, Elmas, Spinazzola; Vergara, Hojlund, Alisson. All. Conte
TORINO (3-4-2-1): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Prati, Gineitis, Obrador; Vlasic, Simeone; Zapata. All. D’Aversa
Ci siamo per Napoli-Torino, gara valida per la 28esima giornata di Serie A. Gli azzurri scenderanno in campo alle ore 20.45 al Maradona.
