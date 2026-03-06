Adnkronos News

Iran, turista rientrato da Dubai: “Dramma ma nostre ambasciate eccellenti, altri europei disperati”

(Adnkronos) – “È stato un dramma ma gli italiani sono stati informati, garantiti e protetti e, condizioni di sicurezza permettendo, aiutati nel ritorno a casa. Gli altri europei erano disperati”. Così Giovanni Leonetti, chirurgo calabrese con base a Roma, in un’intervista all’Adnkronos racconta di come la vacanza a Dubai si sia trasformata in incubo tenendo a sottolineare l’eccellente assistenza ricevuta sul posto dagli italiani nel mezzo del conflitto con l’Iran dopo l’attacco di Usa e Israele. 

Ero in vacanza a Dubai e il 28 avevo il volo di rientro da Abu Dhabi – racconta – ma alle 13 sentiamo un’esplosione molto forte lì vicino e da quel momento vengono bloccati tutti i voli”. Da quel momento “è il panico e ai passeggeri vengono offerti i voucher per alloggiare negli hotel. Io ho preferito tornare a Dubai dove mi sono fermato 3 giorni. Quella permanenza è stata drammatica: botti continui per l’abbattimento dei droni, li vedevi volare nel cielo, la traiettoria era molto chiara, poi il boato e la nuvola dell’esplosione grazie all’intercettazione del sistema anti-drone degli Emirati”.  

Dal 3 marzo, prosegue il chirurgo, “tramite i social, sappiamo che resta aperta la strada per l’Oman, quindi ho prenotato un’auto con autista diretto a Muscat, oltre 7 ore di viaggio tra le quasi 5 ore di auto e 2 ore 30 di coda al valico di Atta. Giunto in aeroporto ho avuto un’assistenza eccezionale: ringrazio in particolare l’ambasciatore Pierluigi D’Elia, che con tutti diplomatici italiani e l’unità di crisi sul posto della Farnesina che dalle prime ore dell’alba del 3 marzo erano ad accoglierci in aeroporto. Ci hanno dato tutte le informazioni necessarie, ci hanno tranquillizzato e guidato nell’acquisto biglietti, cosa non banale in mezzo a un conflitto e al panico”. 

Inoltre l’ambasciata, riferisce, “con degli accordi con il governo omanita ha creato dei corridoi aerei dedicati agli italiani con la compagnia di bandiera, e l’unità di crisi ha funzionato benissimo, vera eccellenza italiana in questa organizzazione sotto il profilo umano e logistico”. Non solo Muscat: “Stesso lavoro è stato fatto dall’ambasciatore Lorenzo Fanara ad Abu Dhabi che è stato punto di riferimento per gli italiani nel Paese e ha facilitato i rimpatri, non appena le condizioni di sicurezza lo hanno permesso”, sottolinea ancora il medico calabrese. Il tutto per tutelare i 20mila residenti e circa 10mila turisti che si trovavano negli Emirati allo scoppio della guerra.  

Ovviamente, spiega Leonetti, “nei rimpatri è stata data precedenza a disabili, anziani, minori, donne e famiglie con redditi più bassi, che non potevano permettersi i costi di una permanenza più lunga. Ho conosciuto molti spagnoli, francesi, greci e tedeschi totalmente lasciati a sbando che si affidavano ai nostri voli perché le loro ambasciate non avevano disposto piani di rimpatrio”. “È stato un dramma ma gli italiani sono stati informati, garantiti e protetti e, condizioni di sicurezza permettendo, aiutati nel ritorno a casa. Gli altri europei – conclude – erano disperati”. (di Luana Cimino) 

