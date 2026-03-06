Hojlund, i numeri della sua “maratona” parlano chiaro

Dal primo momento è stato uno dei protagonisti di questa stagione del Napoli, e per Rasmus Hojlund, i numeri parlano chiaro, come sottolineato dal Corriere dello Sport.

Factory della Comunicazione

“Hojlund ha cominciato la sua cavalcata il 28 ottobre a Lecce: entrò in corsa dopo aver saltato proprio la sfida dell’andata con il Toro, la trasferta di Champions a Eindhoven con il Psv e lo scontro diretto con l’Inter al Maradona, e dall’epoca non si è più fermato. Numeri: 28 partite con il Napoli, di cui 26 dal primo minuto e le ultime 10 in Serie A dall’inizio alla fine, e una con la nazionale danese. Al momento, considerando esclusivamente il club, è secondo per minuti in totale: 2.786 alle spalle di McT (2.846). E terzo in campionato: 1.921 dietro Di Lorenzo (2.010) e ancora Scott (1.938). Già oggi, insomma, potrebbe balzare in testa a entrambe le classifiche di squadra considerando l’assenza dei due compagni”.