NewsCalcioRassegna Stampa

Hojlund, i numeri della sua “maratona” parlano chiaro

By Emilia Verde
0

Dal primo momento è stato uno dei protagonisti di questa stagione del Napoli, e per Rasmus Hojlund, i numeri parlano chiaro, come sottolineato dal Corriere dello Sport.

Factory della Comunicazione

Hojlund ha cominciato la sua cavalcata il 28 ottobre a Lecce: entrò in corsa dopo aver saltato proprio la sfida dell’andata con il Toro, la trasferta di Champions a Eindhoven con il Psv e lo scontro diretto con l’Inter al Maradona, e dall’epoca non si è più fermato. Numeri: 28 partite con il Napoli, di cui 26 dal primo minuto e le ultime 10 in Serie A dall’inizio alla fine, e una con la nazionale danese. Al momento, considerando esclusivamente il club, è secondo per minuti in totale: 2.786 alle spalle di McT (2.846). E terzo in campionato: 1.921 dietro Di Lorenzo (2.010) e ancora Scott (1.938). Già oggi, insomma, potrebbe balzare in testa a entrambe le classifiche di squadra considerando l’assenza dei due compagni”.

Potrebbe piacerti anche
News

“Firmo con il sangue che il Napoli finirà nelle prime 4”, il pensiero di…

News

(Grafico) Il Cds mette in campo Napoli e Torino. Le scelte

News

Gazzetta – Emergenza a centrocampo, Conte col Toro non avrà nessuno dei big in…

News

CdS Campania – Napoli canta con Sal “DA VINCERE”. Sprint…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.