Elmas: “Mi trovo meglio come trequartista ma posso giocare anche in difesa”

By Emanuele Arinelli
Dopo la vittoria 2-1 contro il Torino, Elmas è intervenuto ai microfoni di Dazn. Le sue parole:

 

“Ultimamente non è stato un periodo facile perchè non trovavo il goal. Sono contento della vittoria e del goal. Dobbiamo vincere le prossime gare, oggi è stato importante per noi e dobbiamo raggiungere la Champions. Speriamo di restare compatti e di continuare così.

In questo momento, mi sento come centrocampista, ma in verità tutti sanno che sono trequartista. Sto cercando di capire cosa vuole il mister. Mi trovo meglio come esterno/trequartista ma posso giocare ovunque, anche in difesa”.

