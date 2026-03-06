NewsCalcioRadio e Tv

Dzemaili, ex Napoli: “Senza Lobotka, la chiave sarà aiutare Gilmour a integrarsi rapidamente”

By Emilia Verde
L’ex calciatore del Napoli, Blerim Dzemaili, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “Lobotka una perdita importante perché è un giocatore che ti puoi affidare sempre la palla anche quando sei in difficoltà. Ho fiducia in Gilmour, è un giocatore che lo può sostituire bene. La chiave sarà aiutare Gilmour a integrarsi rapidamente, dato che ha caratteristiche diverse di Lobotka. Mentre Lobotka predilige il gioco orizzontale, Gilmour si distingue per la verticalità e la capacità di lanciare i compagni negli spazi, una qualità che potrebbe valorizzare attaccanti come Hojlund, Vergara e Alisson. Se Hojlund va in profondità e Gilmour vede questa corsa e lo può lanciare subito è sicuramente un’arma in più per il Napoli”.

