NewsCalcio

Due azzurri fra i migliori dribblatori del campionato

By Emilia Verde
0

Chi sono i migliori dribblatori in campionato? In testa alla classifica c’è Kenan Yildiz ma non mancano le sorprese nella top 20. In ottica derby, in programma domenica 8 marzo alle 20:45, il primo del Milan è Saelemaekers, vicino alla top 5, mentre tra i giocatori dell’Inter non compare nessuno nei primi 20 a testimonianza di due stili di gioco differenti. Ecco la classifica completa con i dati Opta:

MOISE KEAN (Fiorentina)

  • 24 dribbling riusciti

18) FABIANO PARISI (Fiorentina)

  • 25 dribbling riusciti

RICCARDO ORSOLINI (Bologna)

  • 25 dribbling riusciti

MATTEO POLITANO (Napoli)

  • 26 dribbling riusciti

KEINAN DAVIS (Udinese)

27 dribbling riusciti

MATIAS SOULÉ (Roma)

  • 27 dribbling riusciti

MANU KONÉ (Roma)

  • 28 dribbling riusciti

BROOK NORTON-CUFFY (Genoa)

  • 29 dribbling riusciti

FRANCISCO CONCEIÇÃO (Juventus)

  • 29 dribbling riusciti

JONATHAN ROWE (Bologna)

  • 30 dribbling riusciti

VITINHA (Genoa)

  • 30 dribbling riusciti

 DODO (Fiorentina)

  • 32 dribbling riusciti

GIOVANE (Verona/Napoli)

  • 32 dribbling riusciti

JESUS RODRIGUEZ (Como)

  • 33 dribbling riusciti

ALEXIS SAELEMAEKERS (Milan)

  • 40 dribbling riusciti

CHARLES DE KETELAERE (Atalanta)

  • 41 dribbling riusciti

MARCO PALESTRA (Cagliari)

  • 47 dribbling riusciti

ARTHUR ATTA (Udinese)

  • 49 dribbling riusciti

NICO PAZ (Como)

  • 50 dribbling riusciti

KENAN YILDIZ (Juventus)

  • 58 dribbling riusciti

FONTE Sky Sport

