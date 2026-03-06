David Rossi, a ‘Le Iene’ la ricostruzione 3D dell’aggressione

(Adnkronos) – “David Rossi fu picchiato, appeso nel vuoto e lasciato cadere”, è questo lo scenario più credibile secondo il medico legale Robbi Manghi e il Tenente Colonnello del Ris di Roma Adolfo Gregori, consulenti della Commissione parlamentare di inchiesta. Per anni a sostenerlo sono stati solo i familiari di David Rossi e l’inchiesta della trasmissione ‘Le Iene’. Oggi però a dirlo è il Parlamento italiano.

Rossi precipitò dalla finestra della sede centrale della banca il 6 marzo 2013, a Siena. La magistratura ha archiviato per due volte il caso come suicidio. Tuttavia, la Commissione parlamentare d’inchiesta che sta indagando sulla vicenda parla di alcune lesioni al volto ritenute incompatibili con la dinamica della caduta. I consulenti Robbi Manghi e Adolfo Gregori hanno infatti dichiarato che “quelle lesioni non sono, come affermato da vari medici legali, compatibili con la caduta” e che esse “… necessitano di un atto di forza”, specificando che sono state “… causate da una pressione esterna sui fili antipiccione”, indicando con precisione la loro origine, il davanzale della finestra di David Rossi.

Per spiegare cosa sarebbe accaduto davvero, la commissione parlamentare d’inchiesta ha realizzato una ricostruzione tridimensionale: un modello 3D – il cui video viene mostrato in esclusiva nella trasmissione di Italia 1 – che descrive la sequenza dei fatti prima della caduta ricostruita secondo le misurazioni del colonnello del Ris Gregori e l’analisi del medico legale Robbi Manghi. Nelle immagini viene presentata la “Ricostruzione Digitale della Perizia del Dott. Robbi Manghi”, consulente della Commissione.

La scena è ambientata nell’ufficio del manager. Nella ricostruzione realizzata con l’ausilio dell’intelligenza artificiale si vede David Rossi seduto alla scrivania mentre discute con due persone. A un certo punto uno dei due si alza e lo aggredisce: prima lo afferra per un braccio e glielo torce, provocando un’iperestensione del gomito e la frattura del capitello radiale del braccio sinistro. Questa lesione è stata individuata per la prima volta dopo 13 anni dalla perizia del medico legale Robbi Manghi, incaricato dalla Commissione parlamentare d’inchiesta.

Nelle immagini si osserva inoltre come la fede indossata dall’aggressore possa aver lasciato le tracce d’oro rinvenute sul polso e sulla cassa dell’orologio del manager senese, rimaste finora senza spiegazione. Successivamente l’aggressore spinge David verso la finestra, facendo sì che il suo volto urti contro il filo metallico antipiccione presente sul davanzale. L’impatto provoca escoriazioni allineate su labbra, naso e fronte, oltre a un’ulteriore ferita sulla tempia destra, causata dalla molla metallica che fissa il filo antipiccione al muro.

