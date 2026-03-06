NewsCalcioIn Evidenza

D’Aversa: “Peccato per il risultato ma i ragazzi hanno dato tutto”

By Emanuele Arinelli
0

Roberto D’Aversa, allenatore del Torino è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta contro il Napoli. Le sue parole:

 

Factory della Comunicazione

“Nel primo tempo ci siamo trovati sotto e potevamo far meglio. La squadra non ha mai mollato, prima del goal di Casadei abbiamo avuto una grande occasione. Sto battendo molto di andare in campo con coraggio, oggi abbiamo cercato di fare la partita ma va considerato il valore dell’avversario. Il risultato, è la conseguenza degli episodi. Lavoreremo per far si di salire di classifica. Il secondo goal era evitabile, dobbiamo considerare la prestazione dove potevamo far meglio ed essere più cattivi. I ragazzi hanno dato tutto”.

 

Potrebbe piacerti anche
News

Santos: “Contento per la vittoria ed ecco a chi ho dedicato…

News

NAPOLI-TORINO: TOP & FLOP

News

Elmas: “Mi trovo meglio come trequartista ma posso giocare anche in…

News

Conte: “McTominay la prossima settimana potrebbe allenarsi con noi. Dobbiamo…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.