D’Aversa: “Peccato per il risultato ma i ragazzi hanno dato tutto”

Roberto D’Aversa, allenatore del Torino è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta contro il Napoli. Le sue parole:

“Nel primo tempo ci siamo trovati sotto e potevamo far meglio. La squadra non ha mai mollato, prima del goal di Casadei abbiamo avuto una grande occasione. Sto battendo molto di andare in campo con coraggio, oggi abbiamo cercato di fare la partita ma va considerato il valore dell’avversario. Il risultato, è la conseguenza degli episodi. Lavoreremo per far si di salire di classifica. Il secondo goal era evitabile, dobbiamo considerare la prestazione dove potevamo far meglio ed essere più cattivi. I ragazzi hanno dato tutto”.