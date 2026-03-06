Conte: “McTominay la prossima settimana potrebbe allenarsi con noi. Dobbiamo ringraziare Sant’Elmas”

Dopo la vittoria 2-1 contro il Torino, Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di Dazn. Le sue parole:

Su Allison Santos e i rientri

“La forza di questa squadra, è il non aver mai cercato un alibi legato alle assenze. Abbiamo vinto una Supercoppa e speriamo di recuperare anche McTominay. La prossima settimana potrebbe allenarsi con noi. De Bruyne. l’ho visto durante la settimana e lo vedevo che voleva giocare. Santos, ha una grande velocità e gli chiedo di non essere timido. Mi arrabbio quando fa “la cosa semplice” perchè ha le capacità di saltare l’uomo. Non ci dimentichiamo di “Sant’Elmas”, dovremmo fargli una statua! Giocatore duttile e ragazzo che sta sorprendendo e per fortuna che abbiamo trovato lui”.

Sulla gara e su De Bruyne:

“Quello che mi rende contento è che non perdiamo mai il nostro modo di essere e la nostra identità. Va dato merito ai ragazzi, oggi Gilmour ha fatto una prova magistrale e importante. Abbiamo dominato una partita che ci siamo complicati un pò alla fine. Sono contento”.