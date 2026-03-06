CdS Campania – Napoli canta con Sal “DA VINCERE”. Sprint Champions. È Rasmus da trenta

NewsCalcioRassegna Stampa

Può diventare il primatista della squadra per minuti giocati

By Giuseppe Sacco
Hojlund insegue la doppia cifra per la seconda volta nei 5 tornei top d’Europa

 

Punta il record di gol in A nella 30ª partita di fila in 129 giorni

 

D i questo passo potrebbe anche discutere una tesi di laurea sul tema sempre caldo e attuale dell’intasamento dei calendari e del numero eccessivo di partite ravvicinate che i calciatori delle squadre impegnate anche nelle competizioni internazionali devono fronteggiare, ma per il momento si accontenta dei voti alti: Rasmus Hojlund, capocannoniere del Napoli in Italia e in tutte le competizioni, insegue un 30 e un 10 in pagella. Ovvero: oggi contro il Torino punta al nuovo record personale di gol in Serie A (10, è a 9) e alla doppia cifra in uno dei cinque tornei top d’Europa per la seconda volta in carriera dopo quella con lo United nella stagione 2023-2024; e per finire, in occasione della trentesima partita consecutiva dal 28 ottobre, potrebbe diventare il primatista di minuti della squadra sia in campionato sia in assoluto. Un centravanti robot.  Fonte: CdS

