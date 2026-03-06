Canzonissima, Elettra Lamborghini nel cast

Adnkronos News

(Adnkronos) – Elettra Lamborghini sarà nel cast della nuova edizione di ‘Canzonissima’. Lo spoiler arriva direttamente dall’artista, che ha rivelato la sua partecipazione dal palco del San Marino Song Contest, dove era super ospite. Si tratta del primo nome confermato per l’attesissimo ritorno dello storico varietà su Rai1 dal 21 marzo la cui conduzione è affidata a Milly Carlucci. Mentre il revival del programma era già stato annunciato dalla stessa conduttrice, il cast è ancora top secret.  

