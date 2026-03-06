NewsCalcioNapoli

Ancora nulla da fare per McTominay: solo i prossimi giorni diranno quando potrà rientrare

By Riccardo Cerino
Ancora nulla da fare per Scott McTominay, assente anche con il Torino questa sera. Prudenza per il suo recupero come spiega La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Il quotidiano, ripreso dal portale TuttoNapoli, aggiorna quelle che sono le condizioni del giocatore ex United. L’infiammazione al gluteo accusata a Genova a inizio febbraio continua a tenerlo fuori, a non permettergli di forzare in allenamento. E con il Mondiale all’orizzonte diventa impensabile correre rischi proprio adesso. Si sono registrati dei miglioramenti che, se confermati, potrebbero portare il classe 1996 a strappare almeno la convocazione per la sfida al Lecce di sabato 14 marzo.

La cautela ha avuto dunque conseguenze dirette sulla formazione azzurra. Nulla di allarmante in senso assoluto, ma la società partenopea non ha voluto rischiare di aggravare la situazione, preferendo aspettare che il centrocampista scozzese recuperi al meglio. Tutto rimandato ai prossimi giorni di allenamento, che saranno decisivi per capire se McTominay sarà disponibile per la gara contro i salentini.

