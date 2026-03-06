Adozione particolare di Politano, un bel gesto di sensibilità

Matteo Politano e la moglie Alessandra adottano due gatte. L’Oipa: «Un gesto d grande sensibilità»

Factory della Comunicazione

La storia di Brigitte e Bardot nasce da lontano. Due gatte che, dopo esser state salvate dalla strada da volontari OIPA, hanno finalmente trovato una famiglia. Inseparabili fin da piccolissime, una era l’ombra dell’altra restando sempre insieme.

Le due sono state adottate, in coppia, dall’azzurro Matteo Politano e dalla moglie Alessandra Esposito che hanno deciso di scegliere la via dell’adozione, facendo del bene a due esemplari già cresciuti andando contro la scelta di sempre più persone di prendere con sé dei cuccioli appena nati.

«Hanno scelto di vederle davvero, di conoscerle rispettando i loro tempi, il loro carattere, la loro storia. Hanno scelto di adottare due gattine già cresciute, superando il desiderio – così comune – di prendere cuccioli piccolissimi, quelli che trovano casa più facilmente» a scrivere il messaggio sono stati i volontari OIPA sul proprio profilo Instagram ufficiale ringraziando la coppia del gesto di generosità svolto. «Ringraziamo Alessandra e Matteo per aver aperto il loro cuore e la loro casa a queste due splendide principesse – scrivono – ma soprattutto per aver avuto la sensibilità di guardare verso chi rischia di restare indietro, scegliendo di adottare e non comprare». Un gesto che sa anche di sensibilizzazione verso quelle realtà che puntano all’adozione e non al semplice “acquisto” di gatti o cani di razza. Salvare degli esemplari dalla strada e donargli una vita fatta di amore e tranquillità. Fonte: Il Mattino