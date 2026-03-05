Verso Napoli-Torino, la sfida che mette di fronte grandi amici ed ex!

Vigilia di Napoli-Torino. Match importante per entrambe le squadre: il Napoli per continuare ad allungare il passo e raggiungere la Champions, il Torino per risalire dalla zona rossa dopo l’approdo di D’Aversa. A Radio Punto Nuovo, nel corso di “Punto Nuovo Sport“, è intervenuto Pasquale Salvione, giornalista del Corriere dello Sport. Di seguito le sue parole: Sul ritorno al Maradona di Simeone e Zapata

“L’emozione più grande sarà sicuramente quella di Giovanni Simeone. Torna per la prima volta al Stadio Diego Armando Maradona da avversario dopo due scudetti vinti da protagonista e con un legame fortissimo con la città. È sempre stato molto attaccato alla maglia del Napoli. Dal punto di vista tecnico è un avversario pericolosissimo, perché quando affronta il Napoli spesso riesce a colpire. I tifosi sperano che questa volta l’emozione possa tradirlo”.

Sul Torino e sul cambio di allenatore

“Quando cambia allenatore le squadre ritrovano motivazioni. L’arrivo di Roberto D’Aversa ha dato una scossa al Torino e la vittoria dell’ultima settimana ha riportato entusiasmo. Il Napoli dovrà fare molta attenzione, anche perché sarà un Napoli in parte inedito e servirà una prestazione diversa rispetto a quella vista a Verona”.

Conclude poi parlando del futuro di Antonio Conte, un grande amico proprio di Roberto D’Aversa:

Sul futuro di Antonio Conte