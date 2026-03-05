UFFICIALE – Serie B, reso noto il programma delle gare delle ultime sei giornate!

Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, la Lega Serie B ha reso noto il programma di date e orari delle ultime sei giornate di campionato, dalla 33esima alla 38esima (prevista contemporaneità negli ultimi due turni, in scena l’1 e l’8 maggio).
Eccolo nel dettaglio, ripreso da legab.it:
33a GIORNATA
Domenica 5 aprile 2026
ore 17.15 FROSINONE – PADOVA
ore 19.30 PALERMO – AVELLINO
Lunedì 6 aprile 2026
ore 12.30 CESENA – SÜDTIROL
ore 15.00 BARI – MODENA
ore 15.00 CATANZARO – MONZA
ore 15.00 MANTOVA – V. ENTELLA
ore 15.00 REGGIANA – PESCARA
ore 15.00 VENEZIA – JUVE STABIA
ore 17.15 SAMPDORIA – EMPOLI
ore 19.30 CARRARESE – SPEZIA
34a GIORNATA
Venerdì 10 aprile 2026
ore 20.30 FROSINONE – PALERMO
Sabato 11 aprile 2026
ore 15.00 JUVE STABIA – CESENA
ore 15.00 PESCARA – SAMPDORIA
ore 15.00 SÜDTIROL – MODENA
ore 15.00 V. ENTELLA – VENEZIA
ore 17.15 AVELLINO – CATANZARO
ore 19.30 MONZA – BARI
Domenica 12 aprile 2026
ore 15.00 PADOVA – EMPOLI
ore 17.15 SPEZIA – MANTOVA
ore 19.30 REGGIANA – CARRARESE
35a GIORNATA
Venerdì 17 aprile 2026
ore 20.30 SAMPDORIA – MONZA
Sabato 18 aprile 2026
ore 15.00 BARI – VENEZIA
ore 15.00 MANTOVA – AVELLINO
ore 15.00 MODENA – FROSINONE
ore 15.00 SPEZIA – SÜDTIROL
ore 17.15 PALERMO – CESENA
ore 19.30 JUVE STABIA – CATANZARO
Domenica 19 aprile 2026
ore 15.00 CARRARESE – PESCARA
ore 17.15 PADOVA – REGGIANA
ore 19.30 EMPOLI – V. ENTELLA
36a GIORNATA
Venerdì 24 aprile 2026
ore 19.00 MONZA – MODENA*
ore 21.00 AVELLINO – BARI
Sabato 25 aprile 2026
ore 12.30 CATANZARO – SPEZIA
ore 15.00 FROSINONE – CARRARESE
ore 15.00 PESCARA – JUVE STABIA
ore 15.00 REGGIANA – PALERMO
ore 15.00 SÜDTIROL – MANTOVA
ore 15.00 V. ENTELLA – PADOVA
ore 17.15 VENEZIA – EMPOLI
ore 19.30 CESENA – SAMPDORIA
* anticipo disposto per evitare la concomitanza con altro evento sportivo, non differibile, programmato presso il medesimo impianto.
37a GIORNATA**
Venerdì 1° maggio 2026
ore 15.00 BARI – V. ENTELLA
ore 15.00 CARRARESE – CESENA
ore 15.00 EMPOLI – AVELLINO
ore 15.00 JUVE STABIA – FROSINONE
ore 15.00 MANTOVA – MONZA
ore 15.00 MODENA – REGGIANA
ore 15.00 PADOVA – PESCARA
ore 15.00 PALERMO – CATANZARO
ore 15.00 SAMPDORIA – SÜDTIROL
ore 15.00 SPEZIA – VENEZIA
38a GIORNATA**
Venerdì 8 maggio 2026
ore 20.30 AVELLINO – MODENA
ore 20.30 CATANZARO – BARI
ore 20.30 CESENA – PADOVA
ore 20.30 FROSINONE – MANTOVA
ore 20.30 MONZA – EMPOLI
ore 20.30 PESCARA – SPEZIA
ore 20.30 REGGIANA – SAMPDORIA
ore 20.30 SÜDTIROL – JUVE STABIA
ore 20.30 VENEZIA – PALERMO
ore 20.30 V. ENTELLA – CARRARESE
** La LNPB si riserva di valutare eventuali variazioni di giorno e/o orario per alcune delle gare della giornata, ove non si rendesse necessaria, ai fini della classifica, la contestualità di tutte le partite.