UFFICIALE – Serie B, reso noto il programma delle gare delle ultime sei giornate!

Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, la Lega Serie B ha reso noto il programma di date e orari delle ultime sei giornate di campionato, dalla 33esima alla 38esima (prevista contemporaneità negli ultimi due turni, in scena l’1 e l’8 maggio).

Eccolo nel dettaglio, ripreso da legab.it:

33a GIORNATA

Domenica 5 aprile 2026

ore 17.15 FROSINONE – PADOVA

ore 19.30 PALERMO – AVELLINO

Lunedì 6 aprile 2026

ore 12.30 CESENA – SÜDTIROL

ore 15.00 BARI – MODENA

ore 15.00 CATANZARO – MONZA

ore 15.00 MANTOVA – V. ENTELLA

ore 15.00 REGGIANA – PESCARA

ore 15.00 VENEZIA – JUVE STABIA

ore 17.15 SAMPDORIA – EMPOLI

ore 19.30 CARRARESE – SPEZIA

34a GIORNATA

Venerdì 10 aprile 2026

ore 20.30 FROSINONE – PALERMO

Sabato 11 aprile 2026

ore 15.00 JUVE STABIA – CESENA

ore 15.00 PESCARA – SAMPDORIA

ore 15.00 SÜDTIROL – MODENA

ore 15.00 V. ENTELLA – VENEZIA

ore 17.15 AVELLINO – CATANZARO

ore 19.30 MONZA – BARI

Domenica 12 aprile 2026

ore 15.00 PADOVA – EMPOLI

ore 17.15 SPEZIA – MANTOVA

ore 19.30 REGGIANA – CARRARESE

35a GIORNATA

Venerdì 17 aprile 2026

ore 20.30 SAMPDORIA – MONZA

Sabato 18 aprile 2026

ore 15.00 BARI – VENEZIA

ore 15.00 MANTOVA – AVELLINO

ore 15.00 MODENA – FROSINONE

ore 15.00 SPEZIA – SÜDTIROL

ore 17.15 PALERMO – CESENA

ore 19.30 JUVE STABIA – CATANZARO

Domenica 19 aprile 2026

ore 15.00 CARRARESE – PESCARA

ore 17.15 PADOVA – REGGIANA

ore 19.30 EMPOLI – V. ENTELLA

36a GIORNATA

Venerdì 24 aprile 2026

ore 19.00 MONZA – MODENA*

ore 21.00 AVELLINO – BARI

Sabato 25 aprile 2026

ore 12.30 CATANZARO – SPEZIA

ore 15.00 FROSINONE – CARRARESE

ore 15.00 PESCARA – JUVE STABIA

ore 15.00 REGGIANA – PALERMO

ore 15.00 SÜDTIROL – MANTOVA

ore 15.00 V. ENTELLA – PADOVA

ore 17.15 VENEZIA – EMPOLI

ore 19.30 CESENA – SAMPDORIA

* anticipo disposto per evitare la concomitanza con altro evento sportivo, non differibile, programmato presso il medesimo impianto.

37a GIORNATA**

Venerdì 1° maggio 2026

ore 15.00 BARI – V. ENTELLA

ore 15.00 CARRARESE – CESENA

ore 15.00 EMPOLI – AVELLINO

ore 15.00 JUVE STABIA – FROSINONE

ore 15.00 MANTOVA – MONZA

ore 15.00 MODENA – REGGIANA

ore 15.00 PADOVA – PESCARA

ore 15.00 PALERMO – CATANZARO

ore 15.00 SAMPDORIA – SÜDTIROL

ore 15.00 SPEZIA – VENEZIA

38a GIORNATA**

Venerdì 8 maggio 2026

ore 20.30 AVELLINO – MODENA

ore 20.30 CATANZARO – BARI

ore 20.30 CESENA – PADOVA

ore 20.30 FROSINONE – MANTOVA

ore 20.30 MONZA – EMPOLI

ore 20.30 PESCARA – SPEZIA

ore 20.30 REGGIANA – SAMPDORIA

ore 20.30 SÜDTIROL – JUVE STABIA

ore 20.30 VENEZIA – PALERMO

ore 20.30 V. ENTELLA – CARRARESE

** La LNPB si riserva di valutare eventuali variazioni di giorno e/o orario per alcune delle gare della giornata, ove non si rendesse necessaria, ai fini della classifica, la contestualità di tutte le partite.