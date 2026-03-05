UFFICIALE, Serie B – Gli arbitri designati per la 29^giornata

L’AIA ha da poco comunicato i nomi degli arbitri e le sestine complete che nel prossimo fine settimana dirigeranno le gare valide per la 29^ giornata del torneo di Serie B:
AVELLINO – PADOVA Sabato 07/03 h. 15:00
PERENZONI
BELSANTI – SCARPA
IV: CASTELLONE
VAR: GUALTIERI
AVAR: FOURNEAU
SPEZIA – MONZA Sabato 07/03 h. 15:00
MARESCA
YOSHIKAWA – BIANCHINI
IV: FELICIANI
VAR: GHERSINI
AVAR: DI VUOLO
SUDTIROL – VIRTUS ENTELLA Sabato 07/03 h. 15:00
CALZAVARA
BARONE – GRASSO
IV: CASTELLANO
VAR: CAMPLONE
AVAR: COSSO
VENEZIA – REGGIANA Sabato 07/03 h. 17:15
CHIFFI
PRETI – FONTANI
IV: DIOP
VAR: PRONTERA
AVAR: PAGANESSI
MODENA – CESENA Sabato 07/03 h. 19:30
MARCENARO
PALERMO – COLAIANNI
IV: ALLEGRETTA
VAR: VOLPI
AVAR: PRENNA
CATANZARO – EMPOLI h. 15:00
CREZZINI
MOKHTAR – EL FILALI
IV: MASSIMI
VAR: SANTORO
AVAR: RUTELLA
FROSINONE – SAMPDORIA h. 15:00
LA PENNA
LO CICERO – MINIUTTI
IV: ZOPPI
VAR: AURELIANO
AVAR: DEL GIOVANE
MANTOVA – JUVE STABIA h. 15:00
PEZZUTO
NIEDDA – PASCARELLA
IV: ANDENG TONA MBEI
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: DIONISI
CARRARESE – PALERMO h. 17:15
PICCININI
GARZELLI – REGATTIERI
IV: COLLU
VAR: BARONI
AVAR: GHERSINI
PESCARA – BARI h. 19:30
GALIPO’
CECCONI – GIUGGIOLI
IV: ZANOTTI
VAR: SERRA (ON SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)
AVAR: MONALDI (ON SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)