Trump, Messi e la guerra contro l’Iran: lo show alla Casa Bianca

(Adnkronos) – Donald Trump parla della guerra contro l’Iran. Leo Messi e l’Inter Miami, la squadra campione della MLS, ascolta con attenzione l’aggiornamento del presidente degli Stati Uniti. L’evento organizzato per celebrare il trionfo della squadra della Florida diventa un evento per certi versi surreale. Trump snocciola dati sull’operazione militare, parla di missili e aerei, invita i pasdaran ad arrendersi. I calciatori ascoltano, qualcuno ha comprensibilmente un’espressione perplessa. Il presidente si sofferma su Cuba, prevede il crollo dell’isola caraibica, accenna alle elezioni del 2020 ‘rubate’. Quindi, dopo il lungo prologo, si passa a parlare di calcio: “Meglio Messi o Pelé? Meglio Messi, ma anche Pelé era forte…”. 

