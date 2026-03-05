Adnkronos News

Sondaggio politico, Fratelli d’Italia stabile e Pd cresce. M5S cala

(Adnkronos) – Fratelli d’Italia stabile, il Pd cresce, il M5S cala. E il partito di Roberto Vannacci sale. E’ la ‘classifica’ oggi nel sondaggio dell’Istituto Only Numbers (Alessandra Ghisleri) per ‘Porta a Porta’ con le intenzioni di voto in caso di elezioni secondo i dati del 5 marzo. 

Fratelli d’Italia è stabile rispetto alla rilevazione dello scorso 16 febbraio. Il partito guidato dalla premier Giorgia Meloni è sempre al 29,3% con un ampio vantaggio sul Pd. Il Partito Democratico guadagna lo 0,4% e sale al 23%. Il Movimento 5 stelle, invece, è al 10,5% in calo dello 0,6%. Ai piedi del podio Forza Italia al 9% è stabile, mentre la Lega è all’8,5% (+0,2%). Alleanza verdi e sinistra è al 6,5% (+0,2%), Azione è al 3,3% e cede mezzo punto (-0,5%). Quindi, Futuro Nazionale: il partito di Vannacci cresce dello 0,2% e si attesta al 2,8%. Italia viva al 2,6% (+0,1%) e Più Europa all’1,4% (-0,1%), mentre Noi moderati è allo 0,5% in calo dello 0,3%. 

In generale, il centrodestra è al 47,3% (-0,1%) mentre il centrosinistra è al 30,9% e guadagna mezzo punto. Infine campo largo (senza Azione) è al 44%, stabile. Gli astenuti-indecisi si attestano al 45,9% (+0,3% rispetto all’ultima rilevazione). 

