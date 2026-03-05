Adnkronos News

Referendum giustizia, il sondaggio: testa a testa sì al 50,5% e no al 49,5%

By Adnkronos
0

(Adnkronos) –
Testa a testa tra sì e no a meno di 20 giorni dal referendum sulla riforma della giustizia. Il duello all’insegna dell’equilibrio, con meno di un punto di differenza, è descritto dal sondaggio dell’Istituto ‘Only Numbers’ (Alessandra Ghisleri) per Porta a Porta. “Il 38% degli italiani dichiara che il 22 e il 23 marzo andrà a votare per il referendum confermativo sulla riforma della giustizia, non andrà il 21%, indecisi il 41%”, è la premessa, che evidenzia l’affluenza estremamente bassa e il ruolo chiave degli indecisi: sono tantissimi, a giudicare dal sondaggio, i potenziali elettori che non hanno scelto se votare o meno. 

Factory della Comunicazione

Tra chi andrà alle urne, “il 47,9% voterebbe sì alla conferma della legge di riforma della giustizia. Erano il 47,2% nella scorsa rilevazione del 16 febbraio, mentre il 47% voterebbe no, quindi per l’abrogazione (erano il 43,1%). In percentuale il sì è dato al 50,5% mentre il no si attesta al 49,5% ( 0,3% le schede bianche, 4,8% ancora non sa se voterà si, no o bianca)”. 

 

Alla domanda “la legge prevede l’introduzione di due diversi Consigli superiori della magistratura, composti rispettivamente da pubblici ministeri e da magistrati giudicanti, entrambi presieduti dal presidente della Repubblica, lei è favorevole o contrario?” risponde “favorevole il 43,4% degli intervistati, contrario il 39,8%, non sa il 16,8%”. 

Alla domanda, invece “i due Consigli superiori saranno composti per due terzi da magistrati sorteggiati all’interno della categoria e per un terzo da professori universitari o avvocati con almeno 15 anni di attività professionale, sorteggiati all’interno di un elenco approvato dal Parlamento in seduta comune” sono favorevoli il 41,2% degli intervistati, contrari il 41%, indecisi o non sanno il 17,8%”.  

Infine, alla domanda “la legge prevede che i magistrati vengano giudicati da un’alta corte disciplinare, composta da 15 membri, tre nominati dal presidente della Repubblica, tre da professori universitari e avvocati con almeno 20 anni di anzianità estratti a sorte in un elenco approvato dal Parlamento in seduta comune e a nove magistrati estratti a sorte tra i pubblici ministeri e i magistrati giudicanti”, è favorevole il 43,9% degli italiani, contrario il 38,4%, non sa il 17,7%. 

politica

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Iran e le ‘città dei missili’, nuovo bersaglio di Usa e Israele: cosa…

Adnkronos News

BigMama rientrata in Italia, era bloccata da giorni a Dubai

Adnkronos News

Sondaggio politico, Fratelli d’Italia stabile e Pd cresce. M5S cala

Adnkronos News

Zcs Azzurro a Key 2026, 10 anni di evoluzione e visione per transizione energetica

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.