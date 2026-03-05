Re Carlo evita Andrew ma tiene a Beatrice ed Eugenia, come scorre la vita della famiglia reale

(Adnkronos) – Re Carlo evita il fratello Andrew, ma è molto affezionato alle figlie Beatrice ed Eugenia. Se è vero infatti che, dopo l’arresto per 11 ore dell’ex duca di York, accusato di abuso d’ufficio nell’esercizio di funzioni pubbliche, il sovrano ne ha preso le distanze, dichiarando anzi che “la giustizia deve fare il suo corso”, con le nipoti il suo atteggiamento è ancora amorevole. Le figlie di Andrew e di Sarah mantengono per il momento un profilo basso. Pur conservando, a differenza del padre, i titoli reali, pare che stiano attraversando un periodo difficile a causa delle azioni di Andrew. Proprio la scorsa settimana, si è saputo che a entrambe le sorelle è stato vietato di andare al Royal Ascot di questa primavera, un evento a cui di solito partecipano con la famiglia reale.

Factory della Comunicazione

L’esperta reale Ingrid Seward ha dichiarato a People che lo scandalo che ha fatto luce sui rapporti fra Jeffrey Epstein e Andrew Mountbatten-Windsor ha avuto “un impatto profondo sulle vite” di Beatrice ed Eugenia. Tuttavia, nonostante tutto quello che è successo, sembra che re Carlo sia ancora “molto affezionato” alle sue nipoti, anche se per il momento deve tenerle lontane dagli eventi reali. Si ritiene che il monarca abbia sempre avuto uno stretto rapporto con le sorelle, come dimostra il fatto che le ha invitate comunque a trascorrere il giorno di Natale a Sandringham, nonostante il divieto imposto ai loro genitori.

Ben diverso l’atteggiamento di re Carlo nei confronti di Andrew, che domenica, pur trovandosi a meno di tre chilometri da Wood Farm, l’attuale casa del fratello nel Norfolk, ha evitato di incontrarlo. Il timore del sovrano è che un incontro possa “aggravare” la sua situazione. L’ex addetta stampa della regina Elisabetta II, Ailsa Anderson, ha dichiarato al The Sun che Carlo non può incontrare il fratello, anche se lo volesse. Al momento, la vicenda non è più al centro delle cronache, ma “se il re andasse a trovare il fratello, certamente tornerebbe a galla”. “Quindi, sì, il re probabilmente sta comunicando con Andrea al telefono – ha dichiarato l’ex assistente reale – Ma penso che abbia ragione a non andare a trovarlo, perché temo che la storia riemergerebbe all’improvviso e si intensificherebbe, cosa che il palazzo non vuole”.

—

internazionale/royalfamilynews

[email protected] (Web Info)