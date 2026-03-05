Pasquale Salvione, l’epidemia infortuni a Napoli!

Quest’anno il Napoli che ci si aspettava ad inizio campionato, non è stato mai possibile vederlo. Complice un numero di infortuni mai visto sotto le pendici del Vesuvio, almeno negli ultimi anni. Recuperato uno, ne va fuori un altro, ultimo Stanislav Lobotka. A tal proposito nell’edizione odierna di Radio Punto Nuovo, nel corso di “Punto Nuovo Sport“, è intervenuto Pasquale Salvione, giornalista del Corriere dello Sport.

Di seguito le sue parole:

Sugli infortuni e sull’assenza di Lobotka

“Purtroppo succede: quando non gioca Stanislav Lobotka si sente tanto la sua assenza, il peso di un uomo in meno a centrocampo si avverte. È stata una stagione incredibile sotto questo punto di vista: passerà agli annali come la stagione degli infortuni. Si sono ripetuti con una frequenza impressionante e questo ha condizionato tutto il percorso del Napoli”.

Sul centrocampo inedito e sui rientri

“Domani vedremo probabilmente una coppia di centrocampo inedita con Gilmour ed Elmas. È una situazione davvero particolare, perché per la prima volta in stagione mancheranno tutti i cosiddetti ‘Fab Four’ titolari. La buona notizia è che si intravede una piccola luce: in panchina dovrebbero tornare Frank Anguissa e Kevin De Bruyne dopo oltre quattro mesi di assenza. Non so se avranno spazio, magari nel finale, ma è già un primo spiraglio”.

Sulle condizioni di McTominay

“La situazione di Scott McTominay un po’ preoccupa. Ha questa infiammazione che si porta dietro da mesi e il Napoli non vuole forzare per evitare ricadute. Molto dipenderà da come si sentirà il giocatore, ma difficilmente sarà disponibile per la prossima gara”.

Sul possibile cambio di passo nel finale di stagione

“Se nelle prossime settimane il Napoli riuscisse a recuperare Anguissa, De Bruyne e McTominay, cambierebbe completamente faccia rispetto alla squadra vista negli ultimi tre mesi. Sarebbe fondamentale per il rush finale del campionato”.

Conclude poi, parlando dei giocatori della Nazionale e dei possibili convocati del Napoli: