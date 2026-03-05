Adnkronos News

Paralimpiadi Milano Cortina, l’azzurro di snowboard Cardani cade in allenamento e perde conoscenza: Giochi a rischio

(Adnkronos) – Brutto infortunio per l’atleta paralimpico di snowboard cross Riccardo Cardani. Durante l’allenamento di oggi, giovedì 5 marzo, l’azzurro è stato vittima di una caduta significativa che ha comportato la frattura del casco. In seguito all’impatto, l’atleta ha perso conoscenza per circa 45 secondi. Come fa sapere il Comitato Italiano Paralimpico, per accertamenti precauzionali Cardani è stato immediatamente trasportato in ospedale e verrà sottoposto a una Tac. Lo staff medico, in collaborazione con lo staff tecnico e con il presidente Marco Giunio De Sanctis, sta valutando attentamente la situazione, ponendo come priorità assoluta la salute dell’atleta. 

Al momento resta a rischio la sua partecipazione ai Giochi Paralimpici, considerando che le prime gare di qualificazione sono previste sabato 7 marzo. 

