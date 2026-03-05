Nessuna forzatura per Anguissa e De Bruyne, probabile spezzone nel finale

Il Napoli dovrà fare ancora a meno di Anguissa e De Bruyne per la gara contro il Torino, almeno dal primo minuto. Il Corriere dello Sport scrive: “La certezza, più che la sensazione, è che ancora una volta si giochi sul filo dell’emergenza. Perché se da un lato crescono le quotazioni dei rientri, dall’altro la coperta resta corta. Anguissa e De Bruyne si sono allenati con il gruppo anche ieri e saranno convocati, ma partiranno dalla panchina. Nessuna forzatura dall’inizio: Frank manca da quasi 4 mesi, dal 9 novembre, sconfitta in casa del Bologna. Aveva saltato gli spareggi per il Mondiale con il Camerun, poi anche la Coppa d’Africa. Kevin è fermo da quel rigore calciato contro l’Inter il 25 ottobre. L’ultimo gol e l’esultanza strozzata per il dolore alla coscia che lo fece uscire in lacrime. L’idea è eventualmente concedere loro uno spezzone nel finale, se la partita lo consentirà e se le gambe risponderanno in maniera adeguata”.

Factory della Comunicazione