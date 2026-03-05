Fabbri
NewsApprofondimentoCalcio

Napoli-Torino, i precedenti con l’arbitro Fabbri! – Il Mattino

By Daniele Garofalo
0

I discutibili errori arbitrali di quest’anno hanno gettato una luce diversa sulla gestione dell’AIA, ormai si parla più di questo che di calcio, e nel 2026 non può essere tollerabile visti gli strumenti a disposizione.

Factory della Comunicazione

Napoli-Torino di domani sera è stata affidata al signor Michael Fabbri della sezione AIA di Ravenna. In qualità di guardalinee Bahri e Politi, con Perri nelle vesti di quarto ufficiale. Controllo VAR affidato al duo Maggioni-Mazzoleni.

Come riportato dall’edizione da Il Mattino, sono state tantissime le polemiche che hanno fatto seguito all’ultima, e fin qui unica, direzione arbitrale stagionale del Napoli da parte di Fabbri. La partita in questione è quella contro il Parma dello scorso 14 gennaio, terminata sul punteggio di 0-0 a causa di un gol annullato agli azzurri per un fuorigioco millimetrico di Mazzocchi ad inizio azione.

Di fatto sono 9 i pareggi in ben 18 precedenti col fischietto faentino, in cui si contano pure 8 vittorie e una sola sconfitta. Il Toro sarà invece diretto da Fabbri per la prima volta in questo campionato: 4 le vittorie granata, la più “recente” nel 2021, 9 i pareggi e 8 le sconfitte.

Tra i 17 precedenti 2 quelli tra Napoli e Torino, arbitrati da Fabbri:
Napoli-Torino 0-0 il 17 febbraio 2019
Torino-Napoli 0-1 del 1 dicembre 2024

Potrebbe piacerti anche
News

Marko Rog riparte dalla Croazia

News

Mercato, ancora voci sul terzino Mittelstadt – TMW

News

Calciomercato: L’ex Napoli Giuntoli avvistato in Inghilterra

News

Cassano: “Firmo con il sangue che il Napoli finirà nelle prime 4”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.