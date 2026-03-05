Napoli-Torino, i precedenti con l’arbitro Fabbri! – Il Mattino

I discutibili errori arbitrali di quest’anno hanno gettato una luce diversa sulla gestione dell’AIA, ormai si parla più di questo che di calcio, e nel 2026 non può essere tollerabile visti gli strumenti a disposizione.

Napoli-Torino di domani sera è stata affidata al signor Michael Fabbri della sezione AIA di Ravenna. In qualità di guardalinee Bahri e Politi, con Perri nelle vesti di quarto ufficiale. Controllo VAR affidato al duo Maggioni-Mazzoleni.

Come riportato dall’edizione da Il Mattino, sono state tantissime le polemiche che hanno fatto seguito all’ultima, e fin qui unica, direzione arbitrale stagionale del Napoli da parte di Fabbri. La partita in questione è quella contro il Parma dello scorso 14 gennaio, terminata sul punteggio di 0-0 a causa di un gol annullato agli azzurri per un fuorigioco millimetrico di Mazzocchi ad inizio azione.

Di fatto sono 9 i pareggi in ben 18 precedenti col fischietto faentino, in cui si contano pure 8 vittorie e una sola sconfitta. Il Toro sarà invece diretto da Fabbri per la prima volta in questo campionato: 4 le vittorie granata, la più “recente” nel 2021, 9 i pareggi e 8 le sconfitte.

Tra i 17 precedenti 2 quelli tra Napoli e Torino, arbitrati da Fabbri:

Napoli-Torino 0-0 il 17 febbraio 2019

Torino-Napoli 0-1 del 1 dicembre 2024