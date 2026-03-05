Napoli-Torino, Gilmour guiderà il centrocampo con Elmas

Il Napoli ed il Torino si affronteranno domani al Maradona per la ventottesima giornata di campionato di Serie A, e per il centrocampo azzurro ci si affiderà a Gilmour ed Elmas. Il Corriere dello Sport scrive: “Il dato fotografa bene la stagione dello scozzese: cinque presenze da titolare in campionato, sei da subentrato, poi lo stop per l’intervento che ha risolto la pubalgia e un rientro fatto di spezzoni. Undici minuti con la Roma, panchina contro l’Atalanta, diciassette a Verona. In totale 442 minuti in Serie A e 85 in Champions, distribuiti in tre partite. Numeri che domani dovranno bastare al Maradona, dove guiderà il centrocampo accanto a Elmas, ancora una volta adattato per necessità più che per scelta. La certezza, più che la sensazione, è che ancora una volta si giochi sul filo dell’emergenza. Perché se da un lato crescono le quotazioni dei rientri, dall’altro la coperta resta corta”.

