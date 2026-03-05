“Napoli, punta sul 4-4-2: hai gli interpreti giusti! Il Torino è un enigma, ma domenica…”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Ciccio Graziani, ex calciatore – fra le altre – del Torino, atteso dalla sfida al Napoli di domani sera al Maradona.

“I calciatori intelligenti seppur diversi, possono giocare insieme, se collaborano. Certo, bisogna addestrarli affinché uno faccia movimenti contrario all’altro, ma possono coesistere, più calciatori bravi ci sono meglio è. Il Napoli si è trovato l’oro dentro casa perchè senza tutti questi infortuni avremmo visto piccole apparizioni di Vergara e invece non tutti i mali vengono per nuocere perchè è venuta fuori una piccola stella grazie agli infortuni. Mi piace molto anche Allison, è un Neres 2 la vendetta! C’è da capire se gli esterni però riescono a fare qualche gol in più, servono. Io ho giocato con tanti calciatori diversi, c’era però collaborazione, un’alchimia di movimento straordinaria.

Si può fare anche un 4-4-2 in questo Napoli, credo sia il sistema di gioco che dia più soddisfazione, ma anche nel 3-5-2 di Conte, i due centravanti se stanno sfalsati, si possono trovare soluzioni, l’importante è che ci sia la volontà di sposare un’identità. Bisogna segnare di più, non è possibile relegare solo al centravanti il peso di tutto l’attacco.

Il Torino è un enigma, non riesce ad esprimere le sue potenzialità perché ci sono giovani bravi. Domenica per la prima volta ho rivisto un Zapata convincente e devo dire che con Simeone forma una bella coppia”.