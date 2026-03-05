Napoli, la stagione complicata degli azzurri e i meriti di Conte!

Stagione complicata per il Napoli che quest’anno ha dovuto far fronte a tantissimi infortuni, e ad acquisti che non sono stati in grado di ripagare la fiducia. Nonostante tutto il Napoli è ancora in cima a lottare per la Champions League, cercando di lasciare dietro le altre contendenti, tutto sicuramente per meriti sia della squadra che del suo allenatore, capace di adattarsi ai nuovi moduli e sopperire alle mancanze degli uomini chiave. A tal proposito, nell’edizione odierna di Radio Punto Nuovo, nel corso di “Punto Nuovo Sport“, è intervenuto Giuseppe Cannella, dirigente sportivo.

“Quando si parla del Napoli bisogna sempre guardare a chi sta davanti. Oggi il riferimento è il Milan, e l’obiettivo dev’essere quello di alzare l’asticella e provare a raggiungerlo. Se abbassi la concentrazione rischi di perdere terreno. Prima di tutto però il Napoli deve recuperare tutti gli infortunati e rimettere i giocatori nelle condizioni di chiudere il campionato nel miglior modo possibile. Arrivare più in alto possibile significa anche puntare alla Champions League, che resta sempre un grande traguardo”.

Conte? Sul lavoro di Conte bisogna fare una valutazione complessiva. È chiaro che la stagione è stata segnata dagli infortuni e questo ha pesato tantissimo. Non sappiamo se siano dovuti alla preparazione, alla gestione o semplicemente alla sfortuna. Però quando perdi tanti giocatori importanti nello stesso momento diventa tutto più complicato.