Napoli-Joao Gomes: i dettagli attraverso Nicolò Schira

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, attraverso il suo canale Youtube, ha parlato delle trattative tra il club azzurro e Joao Gomes, centrocampista del Wolverhampton: “Il Napoli lo segue, anche se c’è da capire come collocarlo nel centrocampo partenopeo, perché il Napoli in cabina di regia ha Lobotka e Gilmour. In realtà si cerca un vice Anguissa, ma secondo me, come caratteristiche, lui non è proprio un vice Anguissa. Inoltre, sempre in mediana ci sono McTominay e De Bruyne, insomma, un affollamento. Però, il giocatore è bravo, è forte e a Manna piace molto. Il Napoli lo sta seguendo da tempo, ha già incontrato agenti e intermediari e sta lavorando concretamente su questa pista. Va detto anche che il Napoli non è l’unica società interessata a Joao Gomes, assistito da Carlos Leite, ma per il quale bisogna anche interfacciarsi con Jorge Mendes che, come sapete, è il plenipotenziario occulto, il factotum di molte operazioni dei Wolves. Attenzione perché Jorge Mendes è di casa non solo lì, ma anche in tanti altri club dove spesso fa il bello e il cattivo tempo nel mercato, come il Manchester United, che cerca un centrocampista. Lo United si era mosso anche per Ederson, che però sta prendendo la strada della Madrid rojiblanca, ovvero l’Atletico Madrid del Cholo Simeone. Il nome di Joao Gomes, quindi, è sia in orbita Napoli sia in orbita Manchester United, e non è detto che si fermino qui i pretendenti. Ad esempio Joao Gomes era stato sondato anche dall’Atletico Madrid, che poi ha virato su Ederson. Un po’ una sorta di giro delle sette chiese all’interno del mercato”.

Factory della Comunicazione