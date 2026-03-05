NewsCalcioNapoli

Napoli, il ritorno di Anguissa si avvicina ma nelle scorse settimane si è temuto il peggio: il motivo!

Ultime prove tattiche per il Napoli, atteso dalla sfida interna sul Torino in programma domani sera. Per il match contro i granata, gli azzurri potrebbero ritrovare fra i convocati Frank Anguissa dopo quattro mesi di assenza (il centrocampista camerunense si era infatti fermato a metà novembre). Secondo La Repubblica, la decisione finale sul suo impiego spetterà soltanto ad Antonio Conte, che già una settimana fa a Verona aveva deciso di posticiparne il rientro in campo a scopo precauzionale. A distanza di qualche giorno, lo scenario pare mutato: Anguissa è al lavoro col gruppo da almeno una decina di giorni, motivo per cui potrebbe almeno sedersi in panchina.

Dal quotidiano prima citato, emerge un retroscena a proposito dell’ex Fulham: già detto del grave infortunio patito con la propria rappresentativa, i problemi alla schiena palesatisi ad inizio 2026 avevano fatto temere anche un possibile intervento chirurgico, ritardandone il rientro in campo. Che ora sembra avvicinarsi.

