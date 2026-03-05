Napoli, De Bruyne sta per tornare e mette nel mirino un importante obiettivo: il punto!

Si avvicina a grandi passi il ritorno in campo di Kevin De Bruyne. Assente dallo scorso 25 ottobre, il belga vuole riprendersi il centrocampo del Napoli ed ha messo nel mirino almeno la convocazione per il match di domani sera al Maradona contro il Torino. Tuttavia, stando al quotidiano Il Mattino, il percorso di recupero dell’ex Manchester City reca con sé un altro grande obiettivo: la presenza al prossimo Mondiale con il suo Belgio.

Per non perdere l’appuntamento con la rassegna iridata, De Bruyne dovrà accelerare per essere a pieno regime fra tre mesi. Ed è proprio per tale ragione che il centrocampista e lo staff medico stanno gestendo il rientro con grande attenzione, evitando qualsiasi rischio di ricaduta. Kevin sta ritrovando la forma migliore, ma in ogni passo servirà cautela.