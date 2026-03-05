NewsCalcioCalcio Estero

Mercato, ancora voci sul terzino Mittelstadt – TMW

By Daniele Garofalo
0

Lo scorso anno era stato avvistato in vacanza a Napoli, e nel tempo le voci attorno ad un suo possibile approdo a Napoli sono aumentate. Nella rassegna odierna, l’esperto di calciomercato Matteo Moretto, ha parlato dei contatti che ci sono stati tra il Napoli e l’entourage di Maximilian Mittelstadt. Il terzino sinistro dello Stoccarda ha 28 anni e potenzialmente può dunque essere anche un investimento tecnico per il futuro.

Factory della Comunicazione

Come riporta l’edizione di tuttomercatoweb.com, il suo contratto scadrà nel 2028 e questo potrebbe facilitare la trattativa. In carriera vanta 157 presenze e 4 gol con l’Hertha Berlino, 114 gettoni e 8 reti con lo Stoccarda e 27 partite e 3 centri con la seconda squadra dell’Hertha Berlino. Inoltre è sceso in campo 15 volte con la Germania, segnando un gol, 5 con l’Under 21, siglando una rete, 13 con l’Under 20, impreziosite da un gol, 8 con l’Under 19 e 5 con l’Under 18.

Conte in questo momento ha comunque diversi giocatori che possono essere impiegati a sinistra come Olivera, Gutierrez, Spinazzola e Mazzocchi. Da capire quali saranno le intenzioni della società però al termine della stagione, visto che qualcuno potrebbe anche partire. Molto dipenderà pure dal piazzamento in Serie A dei partenopei, che cercheranno di centrare la qualificazione alla Champions League.

Potrebbe piacerti anche
News

Calciomercato: L’ex Napoli Giuntoli avvistato in Inghilterra

News

Cassano: “Firmo con il sangue che il Napoli finirà nelle prime 4”

News

Verso Napoli-Torino, la sfida che mette di fronte grandi amici ed ex!

Senza categoria

Napoli, la stagione complicata degli azzurri e i meriti di Conte!

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.