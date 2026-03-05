Mercato, ancora voci sul terzino Mittelstadt – TMW

Lo scorso anno era stato avvistato in vacanza a Napoli, e nel tempo le voci attorno ad un suo possibile approdo a Napoli sono aumentate. Nella rassegna odierna, l’esperto di calciomercato Matteo Moretto, ha parlato dei contatti che ci sono stati tra il Napoli e l’entourage di Maximilian Mittelstadt. Il terzino sinistro dello Stoccarda ha 28 anni e potenzialmente può dunque essere anche un investimento tecnico per il futuro.

Come riporta l’edizione di tuttomercatoweb.com, il suo contratto scadrà nel 2028 e questo potrebbe facilitare la trattativa. In carriera vanta 157 presenze e 4 gol con l’Hertha Berlino, 114 gettoni e 8 reti con lo Stoccarda e 27 partite e 3 centri con la seconda squadra dell’Hertha Berlino. Inoltre è sceso in campo 15 volte con la Germania, segnando un gol, 5 con l’Under 21, siglando una rete, 13 con l’Under 20, impreziosite da un gol, 8 con l’Under 19 e 5 con l’Under 18.

Conte in questo momento ha comunque diversi giocatori che possono essere impiegati a sinistra come Olivera, Gutierrez, Spinazzola e Mazzocchi. Da capire quali saranno le intenzioni della società però al termine della stagione, visto che qualcuno potrebbe anche partire. Molto dipenderà pure dal piazzamento in Serie A dei partenopei, che cercheranno di centrare la qualificazione alla Champions League.