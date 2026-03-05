Manna, il futuro del Ds analizzato da Giuseppe Cannella!
Vigilia di Napoli-Torino, match importante per il Napoli che vuole mantenere a distanza le contendenti per un posto Champions. Stagione complicata per gli azzurri, che oltre a diversi infortuni hanno dovuto far fronte ad acquisti che non hanno ripagato la fiducia. Nell’edizione odierna di Radio Punto Nuovo, nel corso di “Punto Nuovo Sport“, è intervenuto Giuseppe Cannella, dirigente sportivo.
Di seguito le sue parole, relative al futuro di Giovanni Manna:
“Futuro di Manna? Quando si parla di un possibile spostamento al settore giovanile, diciamolo chiaramente: sarebbe una retrocessione. Nel calcio non bisogna girarci intorno. La storia del Napoli con De Laurentiis ci dice che spesso sono stati scelti direttori sportivi giovani. È successo con Bigon e con Giuntoli. Non è semplice affermarsi in grandi società. Manna alla Juventus ha fatto molto bene, soprattutto nel lavoro sui giovani. In un club come la Juve è più facile attrarre talenti da tutto il mondo perché la società ha un peso enorme. Quando però lavori in una realtà diversa e con un allenatore come Conte devi cercare sempre di accontentarlo, e non è facile muoversi sul mercato con una concorrenza così forte.
Se fossi nei panni di Manna e mi proponessero di restare nel settore giovanile, probabilmente farei altre valutazioni. Ha l’età e l’esperienza per continuare un percorso da direttore sportivo ad alti livelli. Spesso si giudica un dirigente solo per un paio di acquisti sbagliati. In questo caso si parla molto di Lucca e Lang, operazioni che non hanno funzionato e che sono state pagate anche tanto. Però una grande società dovrebbe valutare il lavoro complessivo prima di prendere decisioni drastiche. Quando lavori con un allenatore forte e con una personalità come Conte, le scelte sono quasi sempre condivise. Si cerca di accontentarlo e di costruire la squadra secondo le sue esigenze. È difficile pensare che un direttore sportivo faccia tutto da solo senza il coinvolgimento dell’allenatore. “