Manna, il futuro del Ds analizzato da Giuseppe Cannella!

Vigilia di Napoli-Torino, match importante per il Napoli che vuole mantenere a distanza le contendenti per un posto Champions. Stagione complicata per gli azzurri, che oltre a diversi infortuni hanno dovuto far fronte ad acquisti che non hanno ripagato la fiducia. Nell’edizione odierna di Radio Punto Nuovo, nel corso di “Punto Nuovo Sport“, è intervenuto Giuseppe Cannella, dirigente sportivo. Di seguito le sue parole, relative al futuro di Giovanni Manna:

Factory della Comunicazione

“Futuro di Manna? Quando si parla di un possibile spostamento al settore giovanile, diciamolo chiaramente: sarebbe una retrocessione. Nel calcio non bisogna girarci intorno. La storia del Napoli con De Laurentiis ci dice che spesso sono stati scelti direttori sportivi giovani. È successo con Bigon e con Giuntoli. Non è semplice affermarsi in grandi società. Manna alla Juventus ha fatto molto bene, soprattutto nel lavoro sui giovani. In un club come la Juve è più facile attrarre talenti da tutto il mondo perché la società ha un peso enorme. Quando però lavori in una realtà diversa e con un allenatore come Conte devi cercare sempre di accontentarlo, e non è facile muoversi sul mercato con una concorrenza così forte.