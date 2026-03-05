Lutto in casa Napoli. E’ morto Rosario Di Vincenzo, “Sarin”

È morto a 84 anni, a Genova, l’ex portiere Rosario Di Vincenzo, soprannominato “Sarin”. Dal 1993 al 1997 era stato il preparatore dei portieri del Napoli, dedicandosi a Pino Tagliatela, che nel 1996 andò vicino alla convocazione in Nazionale per l’Europeo. Di Vincenzo era arrivato per completare lo staff tecnico guidato da Marcello Lippi nell’estate 1993 e aveva lavorato anche con i successori del tecnico viareggino che lasciò per andare alla Juve dopo aver centrato col Napoli la qualificazione in Coppa Uefa. Di Vincenzo fu infatti collaboratore di Vincenzo Guerini, Vujadin Boskov, Gigi Simoni ed Enzo Montefusco.

Fonte Il Mattino