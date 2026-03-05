NewsCalcioChampions League

La corsa Champions del Napoli passa dal Maradona: il dato che fa sorridere gli azzurri

Sette gare su undici rimaste saranno al Maradona

By Guido Russo
0

Nonostante le difficoltà legate agli infortuni, il Napoli continua a inseguire l’obiettivo Champions League. Il calendario delle prossime settimane potrebbe rappresentare un vantaggio importante per la squadra di Conte.

Factory della Comunicazione

Da qui al termine della stagione, infatti, gli azzurri giocheranno la maggior parte delle partite allo stadio Maradona. Sono sette le gare interne rimaste, mentre soltanto quattro saranno in trasferta.

Il fattore campo potrebbe quindi diventare decisivo, soprattutto considerando che il Napoli non perde in campionato davanti ai propri tifosi dal dicembre del 2024. Un dato che alimenta le speranze di centrare la qualificazione europea.

Fonte: Il Mattino

Potrebbe piacerti anche
News

Napoli, il centrocampo delle stelle frenato dagli infortuni: una stagione segnata…

News

Giulini: “Contro il Napoli mi aspetto un Torino che non ha nulla da…

News

Napoli-Torino, le probabili formazioni: emergenza a centrocampo per Conte

News

Trotta: “Napoli senza i ‘fantastici quattro’, ma ormai la squadra sa convivere con…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.