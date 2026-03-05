La corsa Champions del Napoli passa dal Maradona: il dato che fa sorridere gli azzurri
Sette gare su undici rimaste saranno al Maradona
Nonostante le difficoltà legate agli infortuni, il Napoli continua a inseguire l’obiettivo Champions League. Il calendario delle prossime settimane potrebbe rappresentare un vantaggio importante per la squadra di Conte.
Da qui al termine della stagione, infatti, gli azzurri giocheranno la maggior parte delle partite allo stadio Maradona. Sono sette le gare interne rimaste, mentre soltanto quattro saranno in trasferta.
Il fattore campo potrebbe quindi diventare decisivo, soprattutto considerando che il Napoli non perde in campionato davanti ai propri tifosi dal dicembre del 2024. Un dato che alimenta le speranze di centrare la qualificazione europea.
Fonte: Il Mattino