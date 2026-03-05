Iran, nuova ondata di attacchi contro Teheran. Israele: “Operazione durerà almeno un’altra settimana o due”

(Adnkronos) – Nuova una vasta ondata di attacchi aerei di Israele sull’Iran oggi, giovedì 5 marzo. Nei raid sono state prese di mira le infrastrutture del regime in tutta Teheran, che conferma esplosioni nella zona occidentale della capitale e in periferia, oltre che nella città di Karaj.

Secondo quanto anticipano le forze militari israeliane l’operazione militare contro l’Iran durerà almeno un’altra settimana o due. In questo arco di tempo, altre migliaia di obiettivi del regime saranno presi come obiettivo, rende noto il Times of Israel. L’obiettivo di Israele è quello di smantellare sistematicamente il regime e i suoi siti militari. Da sabato a ieri le Idf hanno sganciato sull’Iran più di 5mila bombe.

Migliaia di soldati iraniani sono stati uccisi in quattro giorni di attacchi, ha precisato il comandante della base aerea di Ramat David, identificato solo con l’iniziale del suo nome in ebraico, Aleph.

