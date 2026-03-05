Hojlund, il futuro del danese sotto le pendici del Vesuvio – Fabrizio Romano

Uno dei pochi a salvarsi, uno dei pochi che ci sono sempre stati. Arrivato in extremis per sostituire Lukaku, il danese ex United, anche lui come Mctominay, sotto le pendici del Vesuvio ha trovato una nuova luce. Una luce che si era smarrita a Manchester. L’ex Atalanta ha ritrovato continuità e soprattutto, con l’aiuto di Conte e compagni risulta decisivo ogni partita. Una sicurezza. Sportellate con gli avversari dall’inizio alla fine, e anche protagonista sui social con simpatici siparietti con i tifosi. Rasmus Hojlund è stato uno dei pochi davvero soddisfacenti del calciomercato in entrata del Napoli di questa stagione. Il riscatto non pare essere minimamente in dubbio, indipendentemente dall’avverarsi delle condizioni dell’obbligo. La situazione è stata approfondita dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano.

Factory della Comunicazione

L’attaccante danese è al Napoli in prestito con diritto di riscatto, che diventa obbligo all’ufficialità della qualificazione alla prossima edizione della Champions League. L’esborso economico per acquisirlo a titolo definitivo sarebbe piuttosto significativo: 44 milioni di euro. A quanto pare, però, questa cifra verrà versata indipendentemente dalla classifica dei ragazzi di Conte. Al momento i numeri parlano chiaro, ma non solo, le prestazioni risultano essere più che positive, considerando anche il fatto che il danese ha rifiatato poco e niente visto l’infortunio di Lukaku e le prestazioni non all’altezza di Lucca, i numeri del danese sono buoni ma non eccezionali: nel complesso i numeri dicono 34 gare con 13 gol e 4 assist all’attivo. Rendimento che, tutto sommato, è tutt’altro che negativo.