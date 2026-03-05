Funerali del piccolo Domenico, presente anche il Napoli con il vice ds e Mazzocchi

Ieri pomeriggio al Duomo di Nola si sono tenuti i funerali del piccolo Domenico Caliendo, venuto a mancare a solo due anni all’Ospedale Monaldi di Napoli, in seguito ad un trapianto di cuore non andato a buon fine. Ai funerali, come riportato da Fanpage, era presente anche Pasquale Mazzocchi.

Factory della Comunicazione

Questo il fascio di fiori da parte della SSC Napoli.

foto: radio crc

Da Il Mattino

Anche il Napoli ai funerali di Domenico NAPOLI – Anche il Napoli era presente a Nola ai funerali del pi ccolo Domenico, il bimbo morto all’ospedale Monaldi il 21 febbraio dopo un trapianto di cuore non riuscito. A rappresentare il club c’era no Mazzocchi e il vice ds Sinicropi, che hanno deposto una corona di fiori. Ieri si dovevano svolgere anche i festeggiamenti per la vittoria di Sal Da Vinci a Sanremo, ma sono stati rinviati su richiesta dell’artista. Grande tifoso azzurro, Da Vinci è stato invitato dal clu b al Maradona domani sera.