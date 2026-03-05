Fabbroni: “Marianucci tornerà? Il discorso è tutto legato a questioni economiche”

Mario Fabbroni, giornalista, ha parlato ai microfoni di radio Napoli, Centrale, alla trasmissione Un Calcio Alla Radio.

“Gli intoccabili del Napoli per la prossima stagione? Penso che siano state fatte delle scelte in porta, con Milinkovic-Savic e Meret, qualora volessero restare. Di Lorenzo penso che sia un punto fermo. Magari Gutierrez si sta guadagnando i galloni, si può pensare di ripartire da lui. Poi vanno viste tante cose. I centrali possano avere un’analisi da fare. Rrahmani ha avuto un ottimo rendimento, ma ha avuto tanti infortuni importanti. Buongiorno grande prima annata, ma credo ci siamo poco su questa seconda. Marianucci dato subito in prestito, tornerà? Il discorso è tutto legato a questioni economiche. Non penso che il Napoli spenda così tanto un altro anno. Ci sono delle questioni molto aperte. Forse va fatto qualcosa sulle fasce. Se resta solo Hojlund, l’altra domanda da farsi è che tipo di attaccante prenderà il Napoli? Penso che Lukaku avrà un futuro per sé meno oneroso dal punto di vista fisico. Sensazioni su Napoli-Torino? L’atteggiamento casalingo degli azzurri continua ad essere differente da quello esterno. Io ho letto con molta attenzione i confronti con le classifiche di oggi e dell’anno scorso. Il Napoli ha solo 4 punti di ritardo con quello della passata stagione. Ma l’Inter ha +9 punti e il Como +20 punti. Il rendimento degli azzurri sembra simile a quello dell’anno passato, ma si scontra molto da quello che doveva essere una situazione di abbondanza e che non è stata. L’Inter ha migliorato e si vede, il Milan ha stra-migliorato e si vede. Il Napoli deve lasciare a noi di analizzare i numeri, ma deve chiudersi in sé stesso e pensare a partita dopo partita. Il Napoli deve fare solo tre punti. Anguissa sembra poter essere convocato, De Bruyne può sedersi in panchina, ma sono situazioni che vanno prese simpaticamente. Non hanno i minuti nelle gambe. Magari De Bruyne sta anche meglio di Anguissa, non so neanche se è giusto mettere un giocatore così in una situazione di emergenza. Il problema del Napoli oggi è proprio questo, perché i calciatori di impatto non sai quanto possano impattare sulla gara. Forse tra un mese”