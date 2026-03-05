E’ nato il club Napoli Lucrino “Bruno Marotta”. Il Napolionline presente alla inaugurazione

Il ricordo di Bruno Marotta nel cuore del Club Napoli Lucrino

Factory della Comunicazione

LUCRINO – Un pomeriggio carico di emozioni e ricordi quello vissuto al Club Napoli Lucrino “Bruno Marotta”, dove soci e tifosi si sono ritrovati per rendere omaggio alla memoria di Bruno Marotta, grande tifoso azzurro a cui il club è dedicato.

L’incontro è stato fortemente incentrato proprio sul ricordo di Bruno, figura molto amata da tutti coloro che hanno condiviso con lui la passione per il Napoli. Tra racconti, aneddoti e momenti di condivisione, i presenti hanno ricordato il suo entusiasmo e il suo attaccamento ai colori azzurri.

A rendere ancora più speciale la giornata è stata anche la presenza, come ospite, dell’ex attaccante del Napoli Stefan Schwoch, che ha voluto partecipare per onorare il club e salutare i tifosi presenti.

Al termine della serata abbiamo intervistato il presidente del club, Domenico Marotta, che ha voluto sottolineare il valore di questa giornata:

«Ricordare Bruno significa ricordare un grande tifoso ma soprattutto una grande persona. Questo club porta il suo nome proprio per mantenere vivo il suo spirito e la sua passione per il Napoli».

Una giornata intensa e sentita, che ha dimostrato ancora una volta come la passione per il Napoli sappia unire le persone e mantenere vivi i ricordi di chi ha amato profondamente questi colori.

L’intervista al presidente Domenico Marotta

La fotogallery

Il nostro inviato Giovanni Marengo