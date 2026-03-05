NewsCalcioSu X.com

E’ nato il club Napoli Lucrino “Bruno Marotta”. Il Napolionline presente alla inaugurazione

By Giuseppe Sacco
0

Il ricordo di Bruno Marotta nel cuore del Club Napoli Lucrino

 

Factory della Comunicazione

LUCRINO – Un pomeriggio carico di emozioni e ricordi quello vissuto al Club Napoli Lucrino “Bruno Marotta”, dove soci e tifosi si sono ritrovati per rendere omaggio alla memoria di Bruno Marotta, grande tifoso azzurro a cui il club è dedicato.

L’incontro è stato fortemente incentrato proprio sul ricordo di Bruno, figura molto amata da tutti coloro che hanno condiviso con lui la passione per il Napoli. Tra racconti, aneddoti e momenti di condivisione, i presenti hanno ricordato il suo entusiasmo e il suo attaccamento ai colori azzurri.

A rendere ancora più speciale la giornata è stata anche la presenza, come ospite, dell’ex attaccante del Napoli Stefan Schwoch, che ha voluto partecipare per onorare il club e salutare i tifosi presenti.
Al termine della serata abbiamo intervistato il presidente del club, Domenico Marotta, che ha voluto sottolineare il valore di questa giornata:
«Ricordare Bruno significa ricordare un grande tifoso ma soprattutto una grande persona. Questo club porta il suo nome proprio per mantenere vivo il suo spirito e la sua passione per il Napoli».

Una giornata intensa e sentita, che ha dimostrato ancora una volta come la passione per il Napoli sappia unire le persone e mantenere vivi i ricordi di chi ha amato profondamente questi colori.

L’intervista al presidente Domenico Marotta

 

La fotogallery

 

 

 

Il nostro inviato Giovanni Marengo

Potrebbe piacerti anche
News

Pasquale Salvione, l’epidemia infortuni a Napoli!

News

Manna, il futuro del Ds analizzato da Giuseppe Cannella!

News

Vives: “Giocare con la maglia della propria città sarebbe stato bellissimo”

News

Vives: “Il caso Vergara fa riflettere”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.