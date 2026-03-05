E’ Anguissa il rimpianto più grande: si aspettano gli agenti

La costante di quest0anno si chiama emergenza, figlia degli infortuni. I calciatori in infermeria sono mancati tutti, ma forse, e lo dicono i numeri, il rimpianto più grande è legato ad Anguissa. La Repubblica scrive: “Undici presenze, appena il 38% dei minuti giocati nelle prime 27 giornate del campionato. Ma anche 4 gol e 2 assist: numeri che acuiscono il rimpianto del Napoli per aver perso così a lungo Frank, sparito dai radar per un gravissimo infortunio muscolare lo scorso 9 novembre, all’indomani della sconfitta di Bologna”. Il Mattino ne annuncia il ritorno tra i convocati in vista della gara di domani sera contro il Torino, affermando che da sette giorni consecutivi il camerunense si allena con la squadra, con “qualche apprensione prima fisica, poi emotiva” e che i suoi agenti “si preparano a tornare a Napoli perché va discusso ancora il suo nuovo contratto”.

