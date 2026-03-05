Doveva essere un semplice stop, ma ora il problema è più serio del previsto: come sta McTominay?

Le condizioni di Scott McTominay continuano a tener banco in casa Napoli. Lo scozzese è assente da un mese esatto (era il 7 febbraio quando gli azzurri conquistarono la vittoria al fotofinish sul campo del Genoa) e i tempi di recupero dall’infortunio non lasciano presagire alcun aspetto positivo.

Stando infatti al portale CalcioNapoli24, che riprende Il Mattino, il centrocampista avrebbe dovuto star fermo al massimo una settimana ma di fatto non ha mai lavorato in allenamento col gruppo, da allora. A tormentare Scott è sempre un dolore al tendine, che – si legge sul quotidiano – da sopportabile è ora divenuto ingestibile. Sembra difficile un suo rientro in campo a stretto giro, data la situazione.