Codignoni (Giornalista): “Ecco come ho visto Lobotka, Conte farà il tris”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Manuel Codignoni:

“Lobotka stava bene in Verona-Napoli, era pimpante e propositivo, non mi era dispiaciuto in quel contesto generale in cui il Napoli ha giocato a basso ritmo. Le partite brutte si fanno in due, si è creata poi tanta confusione, con il Napoli che ha fatto fatica. Conte ha lanciato un messaggio alla squadra, buttando in campo giocatori freschi. Io mi preoccuperei degli ultimi 20 minuti anziché dei minuti precedenti, con il vantaggio immediato. Il Verona non ha attaccato tanto, ma si poteva fare di più. Questo Napoli fa fatica a chiudere le partite ed è paradossale, perché il potenziale offensivo è importante. Ho visto Hojlund battagliero, ha giocato tanto lontano dalla porta. Secondo me se hai degli esterni, far giocare il nove così lontano dalla porta non è il massimo. Chiaro che qualità e intensità sono parole regine del calcio moderno. L’intensità contro il Verona è stata troppo bassa. Manca De Bruyne, che può fare la differenza, l’assenza di McTominay…Manca qualità. Bisogna fare necessità virtù. Conte resta? Si diceva che non sarebbe rimasto già l’anno scorso. Secondo me rimane al suo terzo anno al Napoli”