CdM – Quota infortuni incredibile, ma De Laurentiis non polemizza

Il Napoli dovrà ancora fare a meno di tanti infortunati, i cui tempi di recupero sono ancora incerti. Il Corriere del Mezzogiorno scrive in merito al numero incredibile di stop: “Aurelio De Laurentiis fin qui ha lasciato carta bianca a Conte e allo staff medico. Non ha mai polemizzato né fatto sentire la sua opinione in pubblico, come forse avrebbe fatto in passato, ma è innegabile che qualcosa non è andato per il verso giusto (…) A fine stagione sicuramente si cercheranno le cause di questa debacle fisica che ha coinvolto tutta la rosa”.

