Cassano: “Firmo con il sangue che il Napoli finirà nelle prime 4”

Antonio Cassano, ex calciatore e oggi opinionista sportivo, ha commentato a Viva El Futbol il momento del Napoli, ecco le sue parole: “Se Conte entra tra le prime 4 in classifica, per me fa un capolavoro. Però per quale genio in Italia probabilmente sarà una stagione fallimentare. Per quasi tutti in realtà. Solo chi è invidioso e incompetente dirà che è una stagione fallimentare quella del Napoli. Firmo con il sangue che il Napoli finirà nelle prime 4. Così facendo lui avrà fatto un capolavoro.

E’ normale che poi l’anno prossimo, se Conte dovesse rimanere, in quel caso una decina di giocatori dovrebbero andare via. Serve una rivoluzione, ci sono tanti giocatori infortunati o in là con l’età. Serve gente che va a mille all’ora e disposta a fare quello che vuole lui”.