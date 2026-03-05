Calciomercato: L’ex Napoli Giuntoli avvistato in Inghilterra

Gli uomini di mercato del calcio non smettono mai davvero di osservare e studiare. Anche senza un incarico ufficiale, Cristiano Giuntoli continua a muoversi nel panorama calcistico internazionale.

Factory della Comunicazione

L’ex dirigente di Juventus e Napoli, infatti, è stato avvistato sugli spalti dello stadio del Tottenham, come riportato da Fabrizio Romano, e come si legge su TMW, in occasione della sfida contro il Crystal Palace (con gli ospiti avanti 3-1) il dirigente 54enne ha assistito alla partita per vedere all’opera Igor Tudor, allenatore con cui aveva già lavorato ai tempi della Juventus.

Il futuro di Giuntoli resta al momento incerto, ma le richieste non mancano.