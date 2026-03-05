NewsCalcio

Calciomercato: L’ex Napoli Giuntoli avvistato in Inghilterra

By Vincenzo Buono
0

Gli uomini di mercato del calcio non smettono mai davvero di osservare e studiare. Anche senza un incarico ufficiale, Cristiano Giuntoli continua a muoversi nel panorama calcistico internazionale.

Factory della Comunicazione

L’ex dirigente di Juventus e Napoli, infatti, è stato avvistato sugli spalti dello stadio del Tottenham, come riportato da Fabrizio Romano, e come si legge su TMW, in occasione della sfida contro il Crystal Palace (con gli ospiti avanti 3-1) il dirigente 54enne ha assistito alla partita per vedere all’opera Igor Tudor, allenatore con cui aveva già lavorato ai tempi della Juventus.

Il futuro di Giuntoli resta al momento incerto, ma le richieste non mancano.

Potrebbe piacerti anche
News

Mercato, ancora voci sul terzino Mittelstadt – TMW

News

Cassano: “Firmo con il sangue che il Napoli finirà nelle prime 4”

News

Verso Napoli-Torino, la sfida che mette di fronte grandi amici ed ex!

Senza categoria

Napoli, la stagione complicata degli azzurri e i meriti di Conte!

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.